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حالته خطرة.. رئيس وزراء اليابان: إطلاق النار على آبي تصرّف لا يغتفر

منذ ساعتين
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

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اعتبر رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” أنّ إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي” تصرف لا يغتفر، واستنكره “بأقوى العبارات” بعد حدوثه خلال فعالية انتخابية.

وأضاف كيشيدا أن آبي (67 عاما) في حالة خطيرة، وأبدى أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

في سياق متصل، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلا عن الشرطة، أنّ رجلًا يشتبه في تورطه في إطلاق النار على آبي أبلغ الشرطة بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وتحتجز الشرطة المتهم الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

ونُقل آبي إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار في أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية.

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام بأن المشتبه به في محاولة اغتيال “شينزو آبي” هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.

من جانب آخر، علّق رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” على حادثة محاولة الاغتيال، معربًا عن شعوره بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر “الهجوم الخسيس” على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.

وأضاف جونسون على تويتر “قلبي مع عائلته وأحبائه”.

    المصدر :
  • رويترز

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