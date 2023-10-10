الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
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حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تصل إلى شرق المتوسط

منذ 8 دقائق
حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"

حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"

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أعلن مسؤول أميركي عن وصول حاملة الطائرة الأميركية “جيرالد فورد” إلى أقصى شرق البحر المتوسط، ضمن مساعي توفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك، وأيضا لزيادة الوجود العسكري الأميركي من أجل منع الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة.

وتحدث المسؤول ل”أسوشيتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة الوصول قبل الإعلان الرسمي عنها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الطائرات الحربية والمدمرات والطرادات الأميركية التي أبحرت مع حاملة الطائرة “جيرالد فورد” ستنفذ عمليات بحرية وجوية يمكن أن تتراوح بين جمع المعلومات الاستخبارية والاعتراضات والضربات بعيدة المدى.

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