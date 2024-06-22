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حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات عسكرية

منذ ساعة واحدة
جيش كوريا الجنوبية

جيش كوريا الجنوبية

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قالت البحرية الكورية الجنوبية إن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية ثيودور روزفلت وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية اليوم السبت لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان.

واتفق زعماء الدول الثلاث في قمة كامب ديفيد في أغسطس آب 2023 على إجراء تدريبات عسكرية سنوية حيث أدانوا “السلوك الخطير والعدواني” للصين في بحر الصين الجنوبي، الممر المائي المتنازع عليه.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 24 عاما ووقع اتفاقا مع الزعيم كيم جونج أون يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل.

كان هذا أحد أهم التحركات الروسية في آسيا منذ سنوات، والتي وصفها كيم بأنها ترقى إلى مستوى التحالف.

وتأتي الزيارة بعد سبعة أشهر من رحلة إلى كوريا الجنوبية قامت بها حاملة طائرات أمريكية أخرى هي كارل فينسون، في استعراض للردع الموسع ضد البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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