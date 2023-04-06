حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من تايوان

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ اليوم الخميس إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من سواحل تايوان الشرقية.

يأتي ذلك بعد اجتماع تساي إينج وين رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في لوس انجليس.

وحذرت الصين مرارا وتكرارا من الاجتماع بين مكارثي وتساي، التي تتوقف لأول مرة في الولايات المتحدة منذ عام 2019، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون رد فعلها أقل حدة مما حدث عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبه.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا، وتعهدت بإخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وبدأت السلطات البحرية في إقليم فوجيان الصيني دورية خاصة وعمليات تفتيش لمدة ثلاثة أيام في مضيق تايوان تشمل تحركات على متن السفن. وقالت تايوان إنها قدمت احتجاجا قويا لدى الصين على هذه الخطوة.