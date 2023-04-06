الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من تايوان

منذ دقيقتين
حاملة طائرات صينية

حاملة طائرات صينية

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ اليوم الخميس إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من سواحل تايوان الشرقية.

يأتي ذلك بعد اجتماع تساي إينج وين رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في لوس انجليس.

وحذرت الصين مرارا وتكرارا من الاجتماع بين مكارثي وتساي، التي تتوقف لأول مرة في الولايات المتحدة منذ عام 2019، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون رد فعلها أقل حدة مما حدث عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايبه.

وتعتبر الصين تايوان إقليما مارقا، وتعهدت بإخضاع الجزيرة لسيطرتها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وبدأت السلطات البحرية في إقليم فوجيان الصيني دورية خاصة وعمليات تفتيش لمدة ثلاثة أيام في مضيق تايوان تشمل تحركات على متن السفن. وقالت تايوان إنها قدمت احتجاجا قويا لدى الصين على هذه الخطوة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كوريا الشمالية مستمرة في تطوير برنامجها النووي
على شفا حرب نووية.. كوريا الشمالية تحذر من تدريبات كوريا الجنوبية وأمريكا
منظومة الدفاع الجوي بعيد المدى "ديفيدز سلينج" David's Sling
بـ 345 مليون دولار.. فنلندا ستحصل على منظومة الدفاع الجوي المتطور "ديفيدز سلينج"
الجيش الصيني
الصين: جيشنا سيبقى في حالة تأهب قصوى!

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو وعائلته
بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
"نحن نقترب".. العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد
عقوبات أميركية على روسيا
مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!