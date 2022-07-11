حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

كشفت صحيفة تركية صورًا وتفاصيلًا جديدة بخصوص محاولة خلية إيرانية تنفيذ عمليات اغتيال بحق إسرائيليين في اسطنبول.

صحيفة “صباح” التركية قالت، في تقرير لها الأحد، إنه تم الكشف عن أن أعضاء “خلية الاغتيال” الإيرانية، الذين استقروا في الفندق الذي كان يقيم فيه القنصل الإسرائيلي السابق يوسف ليفي سفاري في منطقة بيوغلو، خططوا لخطفه وإعدامه في اسطنبول سفاري، ثم خططوا لشن هجوم على سياح إسرائيليين.

وأشارت الصحيفة الى أنه تم فك شفرة خلية الاغتيال، المكونة من 8 مواطنين إيرانيين، من قبل مديرية فرع المخابرات التابعة لجهاز المخابرات الوطنية (MIT) وشرطة اسطنبول.

وفُكّكت الخلية من خلال عملية أمنية. وحسب الادعاءات، بدأت الخلية بسلسلة اغتيالات في العاصمة الإيرانية طهران. حيث يزعم أنها قتلت بعض ضباط الحرس الثوري الإيراني.

ومؤخرا، قتل العقيد حسن سياد هديي، أحد كبار مسؤولي الوحدة 84 في الحرس الثوري الإيراني، ليكون ضمن سلسلة اغتيالات نفذتها الخلية.

واكتشف معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا ومخابرات شرطة اسطنبول، أن أعضاء “خلية الاغتيال” قدموا إلى اسطنبول في تواريخ مختلفة والتقوا سرا.

إلى ذلك، قام وفد من السياح الإسرائيلي بالحجز في فندق بمنطقة تقسيم للإقامة تحت اسم الفريق الصيني “Team Chinesee”. وأثناء عملية التسجيل في الفندق، بدأ المواطن الإسرائيلي أوفيك س. بالبكاء قائلا إنه تلقى مكالمة هاتفية تخبره أنه سيتم اغتياله على يد إيرانيين.

وعقب مناقشة الوضع مع مسؤولي الفندق، تمت تهدئة وفد السياح الإسرائيليين، واجتمع أشخاص أتوا إلى الفندق بسيارة فيتو مع الوفد، وبعد هذا الاجتماع هدأت المجموعة واستراحت في الغرف التي حجزوها.

ولوحق الجواسيس الإيرانيون الذين خططوا لعملية الاغتيال، ونفذت شرطة استخبارات الأمن في اسطنبول عملية ضدهم، حيث ثبت أن هدفهم الأول كان القنصل العام السابق لاسطنبول “يوسف ليفي سفاري”، وهدفهم الثاني هو التحضير لاغتيال سياح إسرائيليين.