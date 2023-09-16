توجه سفينتين إلى موانئ أوكرانيا لتحميل حبوب

أعلن مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية لرويترز أن سفينتي شحن توجهتا إلى الموانئ الأوكرانية، اليوم السبت، إحداهما ستستخدم ممرا مؤقتا في طريقها إلى موانئ البحر الأسود من أجل تحميل حبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن “ممر إنساني” في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022 في تحايل على الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير الحبوب.

وغادرت خمس سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

وتريد أوكرانيا أيضا استخدام هذا الممر لتصدير منتجاتها الغذائية. وأوكرانيا هي أحد البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات الغذائية والمنتجة لها.

وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف إن الناقلتين “ريزيليانت أفريكا” ​​”وأرويات” في طريقهما بالفعل إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لأفريقيا وآسيا. وأظهرت بيانات الشحن أن الناقلتين تبحران في طرق بحرية شمال البحر الأسود.

وتمثل عمليات التحميل اختبارا لقدرة أوكرانيا على إعادة فتح الممرات البحرية في وقت تحاول فيه روسيا إعادة فرض حصارها الفعلي، بعد انسحابها من اتفاق الحبوب في يوليو تموز.

وتشن موسكو هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية المستخدمة في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وشنت أوكرانيا الأسبوع الماضي عدة هجمات باستخدام قوارب مسيرة وصواريخ على الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم وحولها. وأعلنت روسيا ضم شبه الجزيرة من أوكرانيا في 2014.