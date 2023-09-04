"حتى إشعار آخر".. إسرائيل تُغلق معبرًا مع عزّة بعد العثور على متفجرات

أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين، أنّها أوقفت مؤقتًا خروج البضائع التجارية من قطاع غزة عبر معبر حدودي رئيسي، بعد أن أحبط أفراد أمن محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيليّة إن المفتشين عند معبر كرم أبو سالم الحدودي، عثروا على بضعة كيلوغرامات من “المتفجرات عالية الجودة” في شحنة، حيث كانت مخبأة في بطانات ملابس، ويشتبه في أن الهدف هو توصيلها إلى “عناصر إرهابية”، بحسب وصفها.

وقالت الوزارة إن الصادرات من غزة، التي تحكمها حركة “حماس”، عبر المعبر سيتم تعديلها بما يتماشى مع تقييم الوضع.

بينما أفاد مسؤولو الحدود الفلسطينيون، بأنّ إسرائيل أبلغتهم أنّ المعبر سيغلق “حتى إشعار آخر”.

يشار إلى أنّ إسرائيل تفرض حصارًا على غزة وتتخذ مصر إجراءات صارمة على حدودها مع القطاع بسبب مخاوف أمنية، منذ عام 2007 حين سيطرت حماس على القطاع.

وتسبب الحصار في خسائر اقتصادية، حيث يعتمد معظم الفلسطينيين في غزة على المساعدات الخارجية.