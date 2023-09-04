الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حتى إشعار آخر".. إسرائيل تُغلق معبرًا مع عزّة بعد العثور على متفجرات

منذ 25 دقيقة
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

A A A
طباعة المقال

أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين، أنّها أوقفت مؤقتًا خروج البضائع التجارية من قطاع غزة عبر معبر حدودي رئيسي، بعد أن أحبط أفراد أمن محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيليّة إن المفتشين عند معبر كرم أبو سالم الحدودي، عثروا على بضعة كيلوغرامات من “المتفجرات عالية الجودة” في شحنة، حيث كانت مخبأة في بطانات ملابس، ويشتبه في أن الهدف هو توصيلها إلى “عناصر إرهابية”، بحسب وصفها.

وقالت الوزارة إن الصادرات من غزة، التي تحكمها حركة “حماس”، عبر المعبر سيتم تعديلها بما يتماشى مع تقييم الوضع.

بينما أفاد مسؤولو الحدود الفلسطينيون، بأنّ إسرائيل أبلغتهم أنّ المعبر سيغلق “حتى إشعار آخر”.

يشار إلى أنّ إسرائيل تفرض حصارًا على غزة وتتخذ مصر إجراءات صارمة على حدودها مع القطاع بسبب مخاوف أمنية، منذ عام 2007 حين سيطرت حماس على القطاع.

وتسبب الحصار في خسائر اقتصادية، حيث يعتمد معظم الفلسطينيين في غزة على المساعدات الخارجية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اليمن
عجز موازنة اليمن يصل إلى 50%.. وهجمات الحوثي تُعرقل الإيرادات
آثار اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم - أرشيفية (رويترز)
اشتباكات السودان
ضربات مركّزة على الخرطوم.. و"الدعم السريع" يُعلن إسقاط طائرة للجيش
نيامي عاصمة النيجر
بعد شهر من إغلاقه.. انقلابيّو النيجر يُعيدون فتح المجال الجوي

الأكثر قراءة

جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
شعار تطبيق واتساب
واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم