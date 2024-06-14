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حجاج بيت الله يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

منذ 48 ثانية
مشعر منى

مشعر منى

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بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء أمس الخميس 13\6\2024 ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أول محطات مناسك الحج، عبر خطط التفويج المعتمدة على 12 ألف حافلة تقوم بنقل الحجاج مرورا بـ 7 مسارات مخصصة.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، عبر تكاملية حكومية، والتي تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع.

    المصدر :
  • وكالات

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