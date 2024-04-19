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حدث أمني في القنصلية الإيرانية في باريس.. والشرطة تستنفر

منذ 46 دقيقة
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

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طوقت الشرطة الفرنسية (الجمعة 19-4-2024) القنصلية الإيرانية في باريس بعد أنباء عن أن رجلا هدد بتفجير نفسه هناك.

وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن الرجل شوهد حوالي الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملا ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة.

وقال مصدر لوكالة فراس برس، إن قائد الشرطة لوران نونيز حشد “كتيبة البحث والتدخل” (بي ار اي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحا أن القنصلية تقدمت “بطلب للتدخل”.

وطلبت الشرطة من الناس، تجنب المنطقة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وعلقت رحلات خطي المترو التاسع والسادس اللذين يؤديان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصلية الإيرانية، كما كتبت إدارة سكك الحديد على منصة إكس.

وبعد حصار القنصلية لفترة من الوقت، أعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم القبض على الرجل الذي هدد بتفجير نفسه داخل مبنى القنصلية الإيرانية واتضح أنه لم يكن يحمل عبوة ناسفة ولا سترة ناسفة.

    المصدر :
  • رويترز

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