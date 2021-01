حدث إيراني أغفله العالم.. “أهم من ذكرى مقتل سليماني”

تصدرت أخبار ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وترقب “اشتعال فتيل الحرب” بين طهران وواشنطن، عناوين وسائل الإعلام ، في حين تغافل كثيرون عن حدث “أهم” بالنسبة للعالم.

صحيفة “جيروزاليم بوست” قالت إن “ضوضاء” الحديث عن الحرب التي قد يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال أيامه المتبقية بالبيت الأبيض ضد إيران التي طالما هددت بالثأر لمقتل سليماني جعل كثيرين لا ينتبهون لقرار طهران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لأول مرة منذ 2015.

يذكر أن التخصيب الذي تصل نسبته 20 في المئة، قد يفضي إلى صنع “قنبلة نووية”.

وقد اشترطت إيران تقيدها ببنود الاتفاق النووي، الذي خرج منه ترامب عام 2015، عودة واشنطن له للتقيد الكامل ببنوده.

وفي ظل تمسك ترامب بموقفه من الاتفاق، بل ومعاقبته حتى دولا أخرى أبقت على تعاملاتها مع طهران، عمدت الأخيرة إلى خرق العديد من بنوده عدة مرات، خصوصا منذ منتصف 2019 لكنها أوقفت أي تصعيد في الخروقات الجديدة قرب بداية 2020.

لكن بعد اغتيال رئيس البرنامج النووي العسكري الإيراني، محسن فخري زاده، في نوفمبر الماضي، أقر البرلمان الإيراني قانوناً يطالب إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة بحلول أوائل فبراير 2021.

وعلى الرغم من أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة مطلوب لصنع سلاح نووي، فقد قال مسؤولو المخابرات الإسرائيليين وخبراء الأسلحة النووية لصحيفة “جيروزاليم بوست” إن القفزة من التخصيب بنسبة 5 في المئة إلى 20 في المئة ذات أهمية كبيرة، كونها تشكل خطورة على العالم بأسره.

ولم تذكر طهران متى ستبدأ في التخصيب بنسبة 20 في المئة ويسمح لها قانونها بالانتظار حتى فبراير، مما يمنح إدارة بايدن أسبوعين على الأقل لإقناعها بالعدول عن ذلك.

الصحيفة قالت إن إعلان رفع التخصيب يشكل خطة للضغط على الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، للوصول إلى صفقة نووية “أكثر ملاءمة”.

وبدأت إسرائيل تتحدث بصوت أعلى وأكثر جدية حول توجيه ضربة استباقية لمنشآت إيران النووية.

الصحيفة قالت في الصدد “قد يكون الهدوء من جانب إسرائيل وترامب وبايدن مضللاً”، في إشارة إلى ضرورة كبح طموح إيران النووي.

فهل ستواصل إيران التهديد بجدية؟ هل 20 في المئة مجرد خدعة؟ أم أنها خطوة مؤقتة تهدف إلى التخلي عنها كامتياز في المستقبل القريب؟

قد يكون الجواب هو الفرق بين ما إذا كان سيكون هناك صراع أكبر مع إيران في عام 2021.

والسبت الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها فعلا أنها تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة، وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.

وصرّح متحدّث باسم الوكالة لفرانس برس أن “إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني”.

وقال المتحدث إن الرسالة وتاريخها 31 ديسمبر “لم توضح موعد بدء أنشطة التخصيب”.

وكان السفير الروسي لدى الوكالة، ميخائيل أوليانوف، قد كشف هذه المعلومة في وقت سابق على تويتر، مشيرا إلى تقرير سلّمه المدير العام، رافايل غروسي، إلى مجلس الحكام.

Yes, we should have expected something like that, especially in the light of the law adopted recently by the Iranian Parliament. The only question is if this step is being made by Tehran on the right time? https://t.co/OrXzwsYOfz

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 2, 2021