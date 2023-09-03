حدث غير مسبوق.. البابا يرأس قداسًا لجميع كاثوليك منغوليا

اجتمع البابا فرنسيس مع جميع السكان الكاثوليك في دولة ما تحت سقف واحد اليوم الأحد، عندما رأس قداسًا في أولان باتور عاصمة منغوليا، في حدث غير مسبوق.

أُقيم القداس في صالة ستيب أرينا الرياضية في العاصمة أولان باتور، وهو أبرز ما في زيارة البابا للقاء الكاثوليك هناك الذين لا يتجاوز عددهم 1450 بما يشكل أحد أصغر التجمعات الكاثوليكية في العالم، ويقدر عدد سكان منغوليا بنحو 3.3 مليون نسمة معظمهم يدينون بالبوذية.

ويشار إلى أن معظم كنائس منغوليا التسع توجد في العاصمة، وهناك واحدة في منطقة نائية تضم نحو 30 عضوا فقط. وقال مسؤولو الكنيسة إنهم يتوقعون أن يحضر القداس كل من يمكنه الحضور.

وما زال العديد من المنغوليين يعيشون بنمط حياة بدوية لرعي حيواناتهم. وفي عظته استخدم البابا هذه الصورة لتوضيح وجهة نظره.

وحضر عدد من الرهبان البوذيين، بأرديتهم التي بلون الزعفران، القداس الذي أقيم بالمنغولية والإنجليزية والإيطالية.

كما وجه البابا فرنسيس التحية إلى الصين، واصفًا مواطنيها بأنهم شعب “نبيل”، وطالب الكاثوليك هناك بأن يكونوا “مسيحيين صالحين ومواطنين صالحين”.

وأدلى البابا بهذه التصريحات التي لم تكن معدة سلفًا في نهاية القداس، واستدعى رئيسي الأساقفة الحالي والسابق في هونغ كونغ للقدوم إلى جانبه أثناء حديثه.

وقال باللغة الإيطالية: “هذان الأسقفان الشقيقان، الأسقف الفخري لهونج كونج والأسقف الحالي لهونغ كونغ. أود أن أستغل وجودهما لإرسال تحية حارة إلى الشعب الصيني النبيل”.

وأضاف: “أتمنى الأفضل للشعب (الصيني) بأكمله. أن يمضي للأمام ويتقدم دائمًا. وللكاثوليك الصينيين أطلب أن يكونوا مسيحيين صالحين ومواطنين صالحين”.

وبدأ فرنسيس، الذي يغادر إلى روما غدًا الاثنين بعد افتتاح جمعية خيرية ومركز طبي للكنيسة، يومه قبل الأخير في منغوليا باجتماع بين الأديان أطلق خلاله على نفسه لقب “أحد الورثة المتواضعين” لمدارس الحكمة القديمة، واقتبس من كتابات بوذا.

وحث البابا كل المتدينين على العيش في وئام ونبذ التطرف الأيديولوجي الذي يؤجج العنف.

وأشاد البابا منذ بدء زيارته لمنغوليا، تلك الدولة الحبيسة المتاخمة للصين، بالحرية الدينية فيها والتي لم تكن سائدة عندما وقعت الدولة في زمن سابق تحت سطوة النفوذ السوفيتي.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الصين تقمع حرية الأديان. وهناك بسبب ذلك إشكالية في العلاقات بين بكين والفاتيكان.

وقال فرنسيس بعد الاستماع إلى خطابات ألقاها ممثلون عن معتنقي البوذية والإسلام واليهودية والأرثوذكسية والهندوسية والبهائية وعقائد وديانات أخرى: “الأديان مدعوة إلى أن تقدم للعالم هذا الانسجام، الذي لا يستطيع التقدم التقني وحده أن يوفره”.

وتابع البابا قائلًا: “أيها الإخوة والأخوات، نقف معا اليوم هنا كورثة متواضعين لمدارس الحكمة القديمة. وبلقائنا نحن نلتزم بمشاركة الخير العظيم الذي تلقيناه، لكي نغني بشرية غالبا ما يشوشها في مسيرتها البحث قصير النظر عن الربح والرفاهية”.

واقتبس البابا من كتابات لبوذا وقال “الرجل الحكيم يفرح بالعطاء، وبهذا فقط يسعد” وأشار إلى تشابه تلك الجملة مع تعاليم المسيح التي تقول “العطاء مبارك أكثر من الأخذ”.