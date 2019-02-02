حدث مرعب: 10 جزائريات يُنهين حياتهن شنقاً بالخمار.. والأصابع تشير إلى “لعبة”

10 حالات انهاء حياة شنقاً لعدد من الفتيات الشابات في شهر واحد وبنفس الطريقة في الجزائر، لأسباب لا تزال مجهولة، في ظاهرة أثارت قلق العائلات الجزائرية هذه الأيام، وسط شكوك بأن وراءها نوعاً من ألعاب الفيديو الإلكترونية التي تدعو إلى الانـتحــ ار، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للتحقيق في هذه الحوادث الغريبة.

وقالت جريدة الشروق الجزائرية إن 10 فتيات على الأقل أقدمن هذا الشهر على الانتــحــ ار بشنق أنفسهن بواسطة “الخمار” في عدد من الولايات الجزائرية، معظمهن شابات عازبات، في وقت فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب هذه الحوادث الغامضة.

وكانت آخر حالتي انــ تحــار حصلتا يوم 24 يناير، عندما أقدمت طالبة جامعية في الثامنة عشرة من العمر وتدرس في السنة الثالثة ثانوي، على الانــ تحــار شنقا بخمارها في غرفتها بمنزل العائلة، الواقع بمنطقة أولاد زوي بولاية أم البواقي، وهو اليوم نفسه الذي قامت فيه شابة في الحادية والعشرين من العمر، على شنق نفسها بواسطة خمارها داخل بيتها بولاية تبسة المجاورة.

وشهدت قرية لهوادفية في بلدية بوقوس بولاية الطارف، عملية انـ ـتحــار شنقاً بواسطة خمار من شابة عزباء في عيد ميلادها الرابع والثلاثين، كما انــ تحــرت شنقا شابة جامعية في الرابعة والعشرين من العمر بواسطة خمارها في غرفتها بمنزلها في بلدية عين الملوك بولاية ميلة.

وفي ولاية أم البواقي، حدثت منتصف شهر يناير الماضي في يوم واحد، حادثتا انــ تــحار شنقاً الأولى لشابة في الثامنة عشرة من العمر تقطن بوسط بلدية أم البواقي مستعملة خمارها، أمّا الثانية كانت لأمّ عشرينية لها ولدان بنفس الطريقة.

وكانت ولاية ميلة، شهدت في نهاية السنة الماضية إقدام محامية عزباء ومعروفة، في الثانية والثلاثين من العمر على الانــ تــحار شنقا في بيت شقيقتها.

وعاشت الجزائر العام الماضي، ظاهرة مشابهة، تسبّبت فيها لعبة الحوت الأزرق، عقب تسجيل عشرات القتلى بصفوف الأطفال والمراهقين في عدد من مدن البلاد، بعد العثور عليهم مشنوقين في آخر مراحل اللعبة.