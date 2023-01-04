"حدث مهمّ".. بوتين يُدخل فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" للخدمة العسكرية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإدخال الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف” المزودة بصواريخ تسركون إلى الخدمة العسكرية.

بوتين اعتبر أن بدء دخول الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف” للخدمة العسكرية “حدث مهم”، مؤكدًا أنها “تحمل أسلحة قوية وتحمي روسيا من التهديدات”.

تابع: “روسيا ستواصل تطوير قدراتها القتالية وإنتاج أسلحة متطورة”، مضيفًا أن “صواريخ تسركون قادرة على حماية الأمن الروسي بشكل موثوق”.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت “العربية” بارتفاع وتيرة القصف العنيف بين الطرفين الروسي والأوكراني، فيما أعلنت كييف حالة التأهب الجوي في مقاطعات شيركاسكي ودينيبرو بتروفسك وبولتافا وخاركيف وزابورجيا. كما أفيد بسقوط قتيل و3 إصابات إثر القصف الأوكراني على دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وأعلن حاكم سيفاستوبول بالقرم عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من دون طيار قرب مطار بيلبيك.

يأتي ذلك فيما صرح قائد “قوات أحمد” الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، بأن القوات الروسية تتقدم تدريجيًا، وتسيطر على زمام الأمور في خطوط المواجهة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

كما نقلت وسائل الإعلام الروسية عنه القول إن وزارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع شركة “فاغنر” العسكرية، و”قوات أحمد”، تسيطر على زمام الأمور في نقاط التماس، مضيفًا أن القوات الروسية تتقدم في محاور باخموت، وسوليدار، وكريمينايا، وسفاتوفو، وتشيرفونوبوفكا، بشكل كبير، مشيرًا إلى ضرورة تدمير تحصينات قوات كييف في هذه المناطق، لتتمكن القوات الروسية من التقدم بسهولة.