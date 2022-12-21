الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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"حديث وديّ" بين وزير الخارجية الإيرانيّ ونظيره السعوديّ

منذ 51 ثانية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى “حديثًا وديًا” مع نظيره السعودي على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن.

فقد لفت وزير الخارجية الإيراني عبر “تويتر” إلى أنّه حضر مؤتمر بغداد- 2 في الأردن ليؤكد دعم بلاده للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت له الفرصة للحديث مع بعض نظرائه، ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، والكويت والسعودية.

كما كشف في تغريدته المنشورة بالعربية، أنّ الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد له استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران.

هذا ومثّل وزراء خارجيّة الدول بلدانهم في مؤتمر “بغداد 2″، الذي استضافه الأردن بمشاركة العراق ودول الجوار، إضافة إلى فرنسا.

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