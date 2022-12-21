"حديث وديّ" بين وزير الخارجية الإيرانيّ ونظيره السعوديّ

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى “حديثًا وديًا” مع نظيره السعودي على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن.

فقد لفت وزير الخارجية الإيراني عبر “تويتر” إلى أنّه حضر مؤتمر بغداد- 2 في الأردن ليؤكد دعم بلاده للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت له الفرصة للحديث مع بعض نظرائه، ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، والكويت والسعودية.

كما كشف في تغريدته المنشورة بالعربية، أنّ الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد له استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران.

حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لنوکد دعمنا للعراق ، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحدث الودی بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان ، قطر، عراق،والكويت و السعودية. وقد أکد لی الوزیر السعودی استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع ایران. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 21, 2022

هذا ومثّل وزراء خارجيّة الدول بلدانهم في مؤتمر “بغداد 2″، الذي استضافه الأردن بمشاركة العراق ودول الجوار، إضافة إلى فرنسا.