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حرائق الجزائر.. حصيلة الضحايا إلى ارتفاع

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2022 1:11 مساءً
مزارع يقف إلى جانب عربة محروقة في الجزائر (رويترز)

مزارع يقف إلى جانب عربة محروقة في الجزائر (رويترز)

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أفادت وكالة “فرانس برس” بأن حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر ارتفعت إلى 43 شخصا، وفقما أفادت قيادة الدرك الوطني الإذاعة الجزائرية، الاثنين، ويُرجح ألا تكون الحصيلة النهائية.

كما أعلن الدرك توقيف 13 شخصا يشتبه بتورطهم في إضرام النيران.

وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلًا عن قيادة الدرك الوطني أن “الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلا”، بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصًا في الحرائق التي طالت 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس.

وأضافت قيادة الدرك الوطني أن “عملية التعرف على الجثث مستمرة”، ما يرشّح الحصيلة للارتفاع.

وعن التحقيقات القضائية الجارية حول أسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت “13 شخصًا يشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة” دون توضيحات أكثر.

كذلك، أعلنت الحماية المدنية من جهتها أنها قامت خلال 24 ساعة (السبت إلى الأحد) بإخماد 31 حريقًا في مناطق مختلفة من الجزائر.

وكل صيف، يشهد شمال البلاد حرائق حرجية، لكنّ هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو أخرى بفعل التغير المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحر.

ويرى خبراء أن نقص التجهيزات وخصوصًا الطائرات وكذلك عدم تحصين الغابات بالشكل الجيد، هي من أهم الأسباب التي تساهم بتفاقم الحرائق.

هذا وتستخدم الجزائر طائرة إخماد واحدة من طراز “بيريف بي اي 200” استأجرتها من روسيا، لكنّها تعطلت خلال عملها الأسبوع الماضي.

ووفق الإذاعة الجزائرية، عادت الطائرة الروسية إلى الخدمة، الأحد، لتعمل إلى جانب مروحيات الجيش والحماية المدنية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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