السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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حرائق الغابات المستعرة في المغرب تودي بحياة شخص وتشرد ألف عائلة

منذ 17 دقيقة
حرائق الغابات في المغرب

حرائق الغابات في المغرب

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لقي شخص حتفه في حرائق عنيفة التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب، منذ الأربعاء، ممّا أدى إلى إجلاء حوالى ألف أسرة، بحسب ما أفادت السلطات لوكالة فرانس برس، الجمعة.

وقال بيان صادر عن السلطات “تمّ العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعدّدة” في أحد الحرائق في منطقة العرائش.

ودمّر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال الغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أجّجها “الشرقي”، وهي رياح حارّة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالى خمس عشرة قرية في المناطق المتضررة في العرائش. وجرى إجلاء حوالى 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق حوالى سبعين منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، كما نفقت نحو مئة رأس ماشية.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، تمّت تعبئة مئات من عناصر الحماية المدنية والمياه والغابات والقوات المسلّحة الملكية والدرك الملكي، بالإضافة إلى طائرات من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي. وساعد المتطوّعون والسلطات المحلية في وقف انتشار الحريق. كما تم إرسال تعزيزات إلى المكان.

وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في ولاية العرائش.

ويتعرّض المغرب منذ عدّة أيام لموجة حارة، بحيث اقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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