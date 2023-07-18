حرائق الغابات.. اليونان تُخلي منتجعات سياحيّة وتركيا تُطفئ نيران هاتاي

النيران امتدت من غابات أثينا إلى عدد من القرى وحاصرت المنازل (رويترز)

لا تزال فرق الإطفاء اليونانية، تكافح الحرائق التي اندلعت منذ يوم أمس الإثنين في غابات شرق العاصمة أثينا، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، في حين أعلنت تركيا السيطرة على حرائق الغابات في ولاية هاتاي.​​​​​​​

وأصدرت السلطات اليونانية أوامر إخلاء لما لا يقل عن 6 مجتمعات ساحلية، مع اقتراب حريقين هائلين من بلدات المنتجعات الصيفية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترًا في الساعة.

وقام الجيش وقوات الشرطة الخاصة اليونانية وأفراد الإنقاذ المتطوعون بنقل متقاعدين علقوا في منازلهم، كما أنقذوا الخيول من إسطبل، وساعدوا الرهبان على الفرار من دير كان مهددا بالنيران.

وأوضح المتحدث باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس، أن الرياح ودرجات الحرارة أسهما في تفاقم الوضع في المنطقة، مؤكدا أنه تم نشر 23 طائرة ومروحية لمكافحة الحرائق صباح اليوم الثلاثاء لإخماد الحرائق.

وأردف بأنه “تمت السيطرة بشكل جزئي على معظم الحرائق في منطقة أثينا الكبرى، ولكن ما يزال هناك حريقان اندلعا على بُعد 10 و80 كيلومترا غرب أثينا أمس الاثنين، يثيران المخاوف”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الأولوية القصوى الآن هي حماية الأرواح وبعد ذلك الممتلكات والبيئة.

وبعد فصل ربيع ممطر وبارد نسبيًا، تعد هذه أول حرائق غابات كبيرة تشهدها اليونان هذا العام.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد حذرت مطلع الأسبوع من أنه بعد أيام من تسجيل درجات حرارة أعلى من 40 درجة وطول فترة الجفاف، سوف تكون خطورة اندلاع حرائق غابات مرتفعة للغاية.

حريق مفتعل

وفي تركيا المجاورة، أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق الغابات الذي اندلع الأحد في منطقة بلن في ولاية هاتاي.​​​​​​​

وقال يوماكلي في تغريدة عبر تويتر: “تمت السيطرة على حريق غابات بلن بولاية هاتاي (جنوب)، وجاري العمل على تبريد المنطقة”.

ووجه الوزير الشكر لفرق الإنقاذ على جهودهم الكبيرة في إخماد النيران، وقال إن “الوطن الأخضر أمانة لديكم”.

والأحد، اندلعت حرائق غابات في منطقة بلن نتيجة إشعال شخصين النار في حقل للقصب خلال أعمال التنظيف، ما تسبب بتمدد النيران إلى الغابات.

وقامت قوات الأمن التركية بتوقيف الشخصين المسؤولين عن اندلاع الحريق وشخص ثالث مشتبه به.