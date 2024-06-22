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حرائق الغابات تجتاح جزيرتين يونانيتين وسط تحذيرات من خطر الاندلاعات الجديدة

منذ 36 دقيقة
حريق غابات اليونان (رويترز)

حريق غابات اليونان (رويترز)

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كافح مئات من أفراد الإطفاء اليوم السبت من أجل السيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية على جزيرتين يونانيتين وفي مناطق أخرى من البلاد، فيما حذرت السلطات من أن مناطق كثيرة تواجه خطرا كبيرا لاندلاع حرائق جديدة بها.

ويحاول أكثر من 30 من أفراد الإطفاء تدعمهم سبع طائرات، من بينها خمس طائرات هليكوبتر، إخماد حريق غابات اندلع في جزيرة أندروس في بحر إيجه بعيدا عن المنتجعات السياحية، حيث جرى إخلاء أربع مناطق كإجراء احترازي.

وقال مسؤول في خدمة إخماد الحرائق لرويترز “من المتوقع وصول مزيد من أفراد الإطفاء إلى الجزيرة في وقت لاحق اليوم”، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وحرائق الغابات شائعة في اليونان لكنها أصبحت أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف خلال فصل الصيف وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد ظروفا جوية “حارة وجافة ورياح” في هذا الوقت المبكر جدا من فصل الصيف.

ونشرت البلاد عدة مئات من أفراد الإطفاء للسيطرة على أكثر من 70 حريق غابات في أنحاء اليونان منذ أمس الجمعة. وقالت خدمة إخماد الحرائق إن الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة ستزيدان من مخاطر اندلاع حرائق أخرى حتى يوم غد الأحد.

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