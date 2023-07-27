حرائق الغابات في اليونان.. اشتعال مزارع ومصانع ورجال الإطفاء يكافحون

بذلت فرق الإطفاء في اليونان جهودا مضنية لإخماد حرائق الغابات المشتعلة لليوم العاشر على التوالي بجزيرة رودس، فيما اندلعت حرائق جديدة بالبر الرئيسي ودمرت مزارع ومصانع الليلة الماضية ودفعت المزارعين إلى الإسراع لإنقاذ حيوانات مزارعهم.

وأسفرت الحرائق المندلعة في أنحاء البلاد، التي أججها هبوب الرياح العاتية وتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، عن مقتل شخصين آخرين في منطقة وسط اليونان أمس الأربعاء مما رفع عدد الوفيات جراء الحرائق إلى خمسة أشخاص.

وأمر مسؤولون بإجلاء عدة أماكن بمنطقة مجنيسيا الساحلية المنكوبة الواقعة شمالي العاصمة أثينا.

وأفادت إدارة الإطفاء بالعثور على جثمان راع للغنم (45 عاما) في منطقة ريفية مساء أمس الأربعاء. وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليونانية (إي.آر.تي) أن السلطات عثرت على جثة امرأة. وعزت السلطات سبب وفاتهما إلى الحرائق.

واشتعل حريق غابات منفصل في مدينة لاميا جنوبي فولوس. وأمرت السلطات القانطين بعدة تجمعات سكنية هناك بمغادرة منازلهم.

وتكافح فرق الإطفاء حريقا جديدا بالقرب من بلدة كيمي الواقعة في جزيرة إيفيا حيث لقي طياران حتفهما يوم الثلاثاء حين تحطمت طائرتهما بأحد التلال أثناء رش المياه لإخماد ألسنة النيران.

وتشهد مناطق شاسعة بالبحر المتوسط موجة حرارة شديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتكافح فرق الإطفاء لإخماد حرائق بالمنطقة الممتدة من البرتغال وصولا إلى جزيرة صقلية والجزائر.