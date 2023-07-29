الأحد 11 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حرائق الغابات في اليونان تصل إلى موقع أولمبيا الأثري

منذ ساعة واحدة
حرائق الغابات في اليونان

حرائق الغابات في اليونان

A A A
طباعة المقال

تستمر الحرائق في اندلاعها في مناطق مختلفة باليونان، واندلعت حرائق الغابات، السبت، قرب موقع أولمبيا الأثري بشبه جزيرة بيلوبونيز، في ظل استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة في اليونان.

وأمرت سلطات الدفاع المدني بإخلاء قرى تقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غربي أولمبيا كإجراء احترازي، عبر رسائل نصية تحذيرية قصيرة وعبر موقع منصة “إكس”.

وتم إغلاق الطرق في المنطقة. وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم إرسال 29 طاقم إطفاء وخمس طائرات ومروحية.

واندلعت حرائق في العديد من أنحاء البلاد الشهر الجاري فيما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية. ولأول مرة منذ أكثر من أسبوع قيمت السلطات الخطر من حرائق الغابات باعتباره أقل قليلا اليوم السبت، لكن العديد من المناطق ما زالت تعتبر خطرة.

ويبدو أن حرائق الغابات في اليونان مستمرة وتشكل تهديداً كبيراً للغابات والمناطق المجاورة، وتم نشر رجال الإطفاء والمتطوعين للعمل على إخماد الحرائق والسيطرة عليها.

وأعلنت حالة الطوارئ في العديد من المناطق في اليونان بسبب حرائق الغابات، وتم إجلاء العديد من السكان والسياح من المناطق المتضررة، وتم إغلاق الطرق والمدارس والمعالم السياحية في بعض المناطق.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار مصنع في تايلاند- أرشيفية
    تايلاند.. مقتل 9 أشخاص في انفجار مستودع مفرقعات
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا
    تواصل الاشتباكات في السودان
    اشتباكات السودان
    السودان.. الجيش يتهم قوات الدعم السريع بقصف المدنيين

    الأكثر قراءة

    أحمد ماضي
    أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!
    انفجار في منطقة السيدة زينب
    انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
    الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
    بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"