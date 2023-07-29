حرائق الغابات في اليونان تصل إلى موقع أولمبيا الأثري

تستمر الحرائق في اندلاعها في مناطق مختلفة باليونان، واندلعت حرائق الغابات، السبت، قرب موقع أولمبيا الأثري بشبه جزيرة بيلوبونيز، في ظل استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة في اليونان.

وأمرت سلطات الدفاع المدني بإخلاء قرى تقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غربي أولمبيا كإجراء احترازي، عبر رسائل نصية تحذيرية قصيرة وعبر موقع منصة “إكس”.

وتم إغلاق الطرق في المنطقة. وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم إرسال 29 طاقم إطفاء وخمس طائرات ومروحية.

واندلعت حرائق في العديد من أنحاء البلاد الشهر الجاري فيما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية. ولأول مرة منذ أكثر من أسبوع قيمت السلطات الخطر من حرائق الغابات باعتباره أقل قليلا اليوم السبت، لكن العديد من المناطق ما زالت تعتبر خطرة.

ويبدو أن حرائق الغابات في اليونان مستمرة وتشكل تهديداً كبيراً للغابات والمناطق المجاورة، وتم نشر رجال الإطفاء والمتطوعين للعمل على إخماد الحرائق والسيطرة عليها.

وأعلنت حالة الطوارئ في العديد من المناطق في اليونان بسبب حرائق الغابات، وتم إجلاء العديد من السكان والسياح من المناطق المتضررة، وتم إغلاق الطرق والمدارس والمعالم السياحية في بعض المناطق.