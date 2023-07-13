حرائق الغابات والفيضانات تقتل 3 على الأقل في روسيا

ذكرت وكالات أنباء روسية (الخميس13-7-2023) أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في فيضانات اجتاحت جنوب البلاد، وتوفيت امرأة في حريق غابات بمنطقة الأورال في أحدث ظواهر جوية قاسية هذا الصيف.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية أن جثتي امرأة وشاب اكتُشفتا صباح اليوم الخميس مع انحسار مياه الفيضانات في بلدة توابسي الساحلية على البحر الأسود والتي تبعد نحو 100 كيلومترا عن منتجع سوتشي.

ونجمت الفيضانات عن هطول أمطار غزيرة أمس الأربعاء سرعان ما ملأت مصارف المياه. وقال الحاكم الإقليمي فينيامين كوندراتييف إن ثلاثة أمثال متوسط الأمطار التي تسقط شهريا هطلت في يوم واحد، ما أجبر السلطات على إجلاء المخيمين في غابة قريبة.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شوارع في البلدة وقد تحولت إلى أنهار مياهها بنية اللون وقد غمرت السيارات وحاصرت السكان في المباني السكنية. وقالت السلطات المحلية إن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن السلطات المحلية قولها إن حرائق الغابات اندلعت على بعد آلاف الكيلومترات في منطقة الأورال بوسط روسيا ودمرت قرية صغيرة مما أسفر عن وفاة امرأة.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن حرائق الغابات انتشرت سريعا أمس الأربعاء جراء الطقس الجاف والعاصف مما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد 41 منزلا. ونُقل شخصان إلى المستشفى بعد إصابتهما بحروق.

وأُعلنت الطوارئ في عدة مناطق روسية هذا الصيف بسبب نشوب حرائق سريعة الانتشار.