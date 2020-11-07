حرائق تجتاح الجزائر… ضحيتان وخسائر مادية

اعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية ان سلسلة حرائق ”طالت 10 محافظات في البلاد، وأدت الى وفاة شخصين في محافظة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية“.

وتشهد الجزائر منذ فجر اليوم السبت، حرائق غير مسبوقة، أبرزها وهران وبجاية وتيبازة وتلمسان بشكل متزامن، أدت إلى وفاة شخصين على الأقل.

وأوضحت الحماية المدنية أن وحداتها ”تدخلت أيضا من أجل إخماد عدة حرائق للغابات على مستوى إقليم محافظة وهران، أبرزها في عين الكرمة وقديل ووادي تليلات“.

وأفاد التلفزيون الجزائرى الرسمي بأن الحرائق ”مجهولة الأسباب“، مؤكدا أن السلطات قامت بإجلاء العديد من السكان من المناطق التي شهدت حرائق ونسب التلفزيون الرسمي لمسؤولين في الحكومة الجزائرية، قولهم ”إن الكثير من الحرائق مفتعلة وتهدف إلى تأجيج الغضب الشعبى وزرع الفوضى“.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عن وجود ”سكان عالقون وسط النيران التي التهمت العديد من المنازل، في محافظة تيبازة“.