حرائق غابات الجزائر.. ارتفاع عدد الضحايا إلى37 قتيلا و183 مصابا

قال تلفزيون النهار الجزائري نقلا عن المديرية العامة للحماية المدنية الخميس إن حصيلة قتلى حرائق الغابات في البلاد ارتفعت إلى 37 قتيلا من 26 قتيلا يوم الأربعاء.

وأضاف التقرير أن عدد الجرحى ارتفع أيضا إلى 183 شخصا.

واشتعلت حرائق الغابات في المناطق جبلية بشرق الجزائر، وكان الضحايا من ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس.

وقال مسؤولون إن أغلب حرائق الغابات أُخمدت بينما أصبحت بعضها تحت السيطرة. ولا يزال رجال الإطفاء يواصلون عملهم في عدة مناطق بمساعدة الطائرات الهليكوبتر.

وقبل نحو عام قُتل 65 شخصا على الأقل في منطقة القبائل.