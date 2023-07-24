الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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حرائق غابات تودي بحياة 15 شخصا في الجزائر

منذ 48 دقيقة
حرائق غابات في الجزائر- أرشيفية

حرائق غابات في الجزائر- أرشيفية

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قالت وزارة الداخلية الجزائرية، الاثنين، إن 15 قتلوا بسبب حرائق غابات في ولايتي بجاية والبويرة.

وأضافت أن العمليات جارية لإخماد الحرائق.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد، تزامنا مع موجة حر قياسية.

وأفادت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيانات منفصلة، نشرتها الأحد، أن الولايات المعنية هي تيبازة والبويرة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

وذكرت البيانات أن بعض الحرائق استدعى استخدام طائرات إخماد على غرار الحرائق بولاية البويرة.

وأوضحت أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، واولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه لم تسجل خسائر في الأرواح، فيما تمت دعوة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لتجنب حرائق الغابات والاتصال بأرقام النجدة في حال نشوبها.

وقبل أيام، أعلنت السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامنا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق بصحراء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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