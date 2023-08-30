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حرائق غابات في بلدة روسية تطل على البحر الأسود

منذ ساعتين
حرائق الغابات في روسيا

حرائق الغابات في روسيا

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قال رئيس بلدية بلدة جيلينجيك الروسية إن مئات الأفراد من فرق الإطفاء يحاولون إخماد حرائق غابات اندلعت بالبلدة التي تطل على البحر الأسود، وهي أحد أشهر المنتجعات بالبلاد.

وذكر أليكسي بوجوديستوف في منشور على تيليغرام أن السلطات نشرت 441 شخصا وما يزيد عن 80 مركبة وطائرات إطفاء وهليكوبتر في مسعى للسيطرة على حرائق الغابات التي أتت على ما يقرب من 291 فدانا.

وطلبت الحكومة المحلية أمس الثلاثاء 29\8\2023 من السكان التطوع لمساعدة خدمات الطوارئ. وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت غابات بتلال مرتفعة تشتعل بالنيران.

ويندر اندلاع حرائق الغابات في الساحل الروسي الرطب المطل على البحر الأسود، إلا أن مناطق عدة في أوروبا شهدت سلسلة من موجات الحر الشديد هذا الصيف تسببت في اندلاع العديد من الحرائق في أنحاء القارة.

    المصدر :
  • رويترز

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