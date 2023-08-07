حرائق غير مسبوقة تُهدّد مناطق في كندا.. وأوامر للسكان بمغادرة منازلهم

عاود أفراد من سكان منطقة لايتون الفرار من منازلهم وسط اندلاع حرائق غير مسبوقة في كولومبيا البريطانية في كندا.

فقد أمرت السلطات في لايتون بإجلاء 14 شخصًا في وقت متأخر من يوم الجمعة، وقال نياكيا هانا مسؤول المنطقة لرويترز إنّه بحلول أمس الأحد، كان الحريق الذي خرج عن السيطرة على بعد 300 متر من إحدى المحميات، وامتد على منحدر حاد مما أعاق جهود مكافحة الحريق.

إذ تشهد كندا موسمًا غير مسبوق من اندلاع حرائق الغابات، مما أسفر عن اشتعال مساحة تزيد عن 100 ألف كيلومتر مربع، قابلة للزيادة، وهو ما يقدر بأربعة أمثال متوسط المساحة التي تندلع فيه النيران خلال موسم حرائق الغابات.

وقال هانا إنّ حريقا اندلع في 2021 دمر جزءًا كبيراً من القرية المجاورة لمنطقة لايتون فضلًا عن مبان إدارية و41 منزلا. وكانت المنطقة تأمل في أن تبدأ عمليات إعادة الإعمار في خريف العام الجاري.

فيما أمرت السلطات نحو 800 ساكن في كولومبيا البريطانية بمغادرة منازلهم.