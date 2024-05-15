حرائق كندا وتراجع المخزونات الأمريكية يرفعان أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.71 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش.

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل نيسان. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم بأول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. ونقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء قولها إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات الخام 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو أيار. وتراجعت مخزونات البنزين 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 673 ألف برميل.

وفي الشرق الأوسط، توغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح بغزة ووصلت إلى بعض المناطق السكنية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص وقصفت قواتها شمال القطاع في بعض من أعنف الهجمات منذ أشهر.