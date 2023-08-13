آخر التطورات في أكثر الحرائق فتكًا بأمريكا منذ أكثر من قرن!

أعلنت سلطات جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت أن عدد القتلى جراء حرائق الغابات في الجزيرة ارتفع إلى 93، مما يجعلها حرائق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وقالت السلطات إن عدد القتلى مرشح للزيادة، إذ تمشط فرق البحث بالاستعانة بالكلاب المدربة أطلال بلدة لاهاينا الساحلية.

وتتركز الأنظار بشكل أكبر على حجم الدمار بعد أربعة أيام من اندلاع حريق سريع الانتشار في البلدة التاريخية دمر المباني وصهر السيارات.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة بناء لاهاينا نحو 5.5 مليار دولار، نظرا للأضرار أو الدمار الذي لحق بأكثر من 2200 مبنى واحتراق أكثر من 2100 فدان.

وقال جوش جرين حاكم هاواي في مؤتمر صحفي يوم السبت إن عدد القتلى سيواصل الارتفاع مع العثور على المزيد من الضحايا. كما قال جون بليتير رئيس شرطة ماوي إن الكلاب المدربة لم تمشط سوى ثلاثة بالمئة فقط من منطقة البحث.

وتعهد المسؤولون بفحص أنظمة إنذارات الطوارئ في الولاية بعد أن تساءل بعض السكان حول التحذيرات التي كان من الممكن أن تصلهم قبل أن تجتاح الحرائق ديارهم. واتجه البعض إلى مياه المحيط الهادي للهروب.

وتوجد صفارات إنذار في أنحاء الجزيرة بهدف التحذير من الكوارث الطبيعية قبل وقوعها، إلا أنها لم تدو، وأدى انقطاع الكهرباء وخدمة الهواتف المحمولة على نطاق واسع إلى إعاقة أشكال أخرى من التنبيهات.

وقالت المدعية العامة بالولاية آن لوبيز إنها بدأت مراجعة بشأن آليات صنع القرارات قبل وأثناء الحريق، بينما قال جرين لشبكة سي.إن.إن إنه سمح بمراجعة نظم الاستجابة للطوارئ.

وتخطى عدد قتلى الحرائق التي اندلعت يوم الثلاثاء وصارت الكارثة الطبيعية الأسوأ في هاواي عدد قتلى موجة تسونامي أودت بحياة 61 شخصا في 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

وتجاوز عدد القتلى ما أسفر عنه حريق وقع في 2018 ببلدة بارادايس بكاليفورنيا وأودى بحياة 85 شخصا، كما صارت حرائق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ 1918 عندما أودت حرائق في كلوكيه بولاية مينيسوتا وفي ولاية ويسكونسن بحياة 453 شخصا.