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حراك سياسي في المنطقة من أجل غزة

منذ 11 دقيقة
أمير قطر تميم بن حمد ورئيس الإمارات محمد بن زايد

أمير قطر تميم بن حمد ورئيس الإمارات محمد بن زايد

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وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية خلال الساعات القليلة الماضية، و بعد محادثات أجراه مع نظيره الإماراتي، قال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في منشور له “لقد بحثت العلاقات بين البلدين الشقيقين مع أمير قطر، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة”.

وشدد “بن زايد” على أن الإمارات‬⁩ حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع باتجاه وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد ⁧‫القانون‬⁩ الدولي الإنساني وضمان ممرات ⁧‫آمنة‬⁩ للمساعدات الإنسانية لقطاع ⁧‫غزة‬⁩، وإيجاد أفق للسلام ⁧‫العادل‬⁩ والشامل في المنطقة.

وإلى مصر وصل سماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برفقة خالد مشعل وعدد من قيادات الحركة، وبحسب وسائل الإعلام المصرية، التقى هنية باللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية في القاهرة فور وصوله.

ومن المتوقع أن يغادر أمير قطر الإمارات نحو مصر غداً من أجل لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ظل التحضيرات القائمة في الرياض لعقد قمتين عربية و إسلامية من أجل غزة، و الحديث المستمر عن هدنة إنسانية أكدتها واشنطن و نفتها تل أبيب.

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