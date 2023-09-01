"حرب أهلية" تلوح في هذا البلد العربي.. وغوتيريش يحذر!

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (الخميس 31-8-2023) الجهات الدولية والإقليمية على تنسيق جهودها لإجبار الأطراف في السودان على وقف الأعمال العدائية.

وحذر غوتيريش من خطورة التعبئة العرقية المتزايدة والتي من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية في السودان سيكون تأثيرها مدمرا على الشعب والمنطقة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن “وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك وحان الوقت لإلقاء السلاح”.

وذكر غوتيريش أن “قوات الدعم السريع أنشأت قواعد في المناطق السكنية في السودان”.

وأسفرت النزاع بين الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، محمد دقلو، منذ اندلاعه عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة “أكليد” غير الحكومية.

لكن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أكبر لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، وليس في الإمكان التنقّل ومعاينة الوضع على الأرض. ويتعذّر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر، أُجبر أكثر من 4.6 ملايين شخص على الفرار، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.