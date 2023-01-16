حرب أوكرانيا.. ألمانيا تدعم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وفي خطاب ألقته في لاهاي، دعت بيربوك إلى إنشاء “شكل جديد” من المحكمة من أجل “تقديم القادة الروس إلى العدالة” قد تكون مستندة إلى القانون الأوكراني لكن مقرّها في الخارج وتضم قضاة دوليين.

وقالت: “نحتاج إلى توصيل رسالة واضحة إلى القيادة الروسية هنا والآن مفادها أن الحرب العدوانية لن تمر دون عقاب”.

هذا وتزايدت الدعوات لإيجاد سبيل لمحاكمة كبار القادة الروس لارتكابهم جريمة “عدوان كبرى”، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرًا ليست مخوّلة أن تقوم بذلك بموجب قواعدها.

وقالت بيربوك في خطاب أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي: “فكرتنا مع بعض الشركاء… أن تستند المحكمة إلى القانون الجنائي الأوكراني”.

أضافت: “من المهم بالنسبة إلينا أن يكون هناك عنصر دولي، على سبيل المثال، موقع خارج أوكرانيا، بدعم مالي من شركاء وتضم مدعين عامين وقضاة دوليين (…) سيكون هذا شكل جديد” من المحكمة.

وفي وقت لاحق، غرّدت وزارة الخارجية الألمانية أن بيربوك تريد “دعم أوكرانيا دوليا من خلال إنشاء محكمة خاصة في لاهاي”.

كذلك، دعت بيربوك إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن في نهاية المطاف من محاكمة القيادة الروسية لعدوانها.

وبما أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ هذه الهيئة القضائية لا يمكنها تاليا التحقيق في “جرائم العدوان” الروسية بل تنحصر صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا.