السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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حرب أوكرانيا.. اتهامات لروسيا بتخزين صواريخ في أكبر محطة نووية بأوروبا

منذ 8 دقائق
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

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اتهمت أوكرانيا، السبت، روسيا بتخزين أسلحة وصواريخ وذخيرة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا.

تأتي اتهامات أوكرانيا في وقت تكثف فيه القوات الروسية الغازية من هجماتها على أوكرانيا، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.

و أعلن رئيس الوكالة النووية الأوكرانية الحكومية، بيدرو كوتين، أن روسيا تستخدم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا كقاعدة لتخزين الأسلحة ، بما في ذلك “أنظمة الصواريخ”، وقصف المناطق المحيطة بها في أوكرانيا.

وأوضح كوتين في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، ونقلت منها مقتطفات صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية “متوتر للغاية”، حيث يسيطر ما يصل إلى 500 جندي روسي على المحطة.

وقال كوتين: “يحضر المحتلون أجهزتهم هناك، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، التي قصفوا منها بالفعل الجانب الآخر من نهر دنيبرو وإقليم نيكوبول”.

تخضع المحطة النووية في جنوب غرب أوكرانيا للسيطرة الروسية منذ الأسابيع الأولى من غزو موسكو ، على الرغم من أنها لا تزال قيد التشغيل من قبل موظفين أوكرانيين.

وقال حاكم المنطقة، فالنتين ريزنيشنكو، على تليغرام إن أحدث هجوم في منطقة دنيبرو خلف ثلاثة قتلى و 15 جريحًا.

كما أثير التهديد بشن غارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا بعد الإبلاغ عن ضربات في مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهدف الروسي هو “إلحاق أكبر قدر من الضرر بالمدن الأوكرانية”.

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