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حرب أوكرانيا.. القوات الروسية تدخل سيفيرسك بعد قصفها بالراجمات

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2022 9:01 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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دخلت القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الانفصالية حدود مدينة سيفيرسك بمنطقة دونيتسك بأوكرانيا، بعد ليلة صعبة تعرضت فيها لقصف مكثف بالراجمات.

وأكد فيتالي كيسليوف، مساعد وزير الداخلية في الجمهورية الانفصالية، اليوم الأربعاء، إن المدينة يمكن أن تقع تحت سيطرة الروس في غضون يومين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

وكانت مجموعة من راجمات صواريخ أوراغان الروسية شنت ضربات صاروخية على مواقع تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك أمس الثلاثاء.

الاستيلاء على دونيتسك

يأتي ذلك بينما تواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك.

فبعد تعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد فيما لا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

قصف مكثف

وتقصف القوات الروسية، التي أتمت هذا الشهر سيطرتها على منطقة لوغانسك في دونباس، أجزاء من دونيتسك المجاورة منذ أسابيع.

يذكر أنه منذ مارس الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

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