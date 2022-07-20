حرب أوكرانيا.. روسيا تجهز أخطر أسلحتها للقتال

مع اقتراب الحرب الروسية ضد أوكرانيا من دخول شهرها السادس، كشفت روسيا ،اليوم الأربعاء، عن قيام أخطر غواصاتها البحرية بمهام تدريب قتالية، في حين أعلنت كييف مكافأة مالية لكل من يساعد في تعقب الأوكرانيين المتعاونين مع الروس.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن مصادر أن الغواصة “ديمتري دونسكوي” التي وصفتها بأنها أكبر غواصة تعمل بالطاقة النووية في العالم تقوم حاليا بمهام تدريب قتالية في البحر، من دون تفاصيل إضافية.

وأشارت الوكالة -على موقع تليغرام، نقلا عن مصدر لم تسمه- إلى إن القرار بشأن مصير الغواصة “ديمتري دونسكوي” في المستقبل لا يمكن اتخاذه قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في غضون ذلك، وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -خلال زيارة لقوات بلاده المشاركين في الحرب على أوكرانيا- بزيادة كفاءة تدمير المسيرات فوق المناطق الحدودية الروسية، حسب وزارة الدفاع.

ومنذ بدأ الجيش الروسي الحرب على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أدت الطائرات المسيرة دورا مهما في تنفيذ عمليات استطلاع أو إطلاق صواريخ أو إلقاء قنابل.

وفي السياق ذاته، كشفت واشنطن قبل فترة عن أن طهران ستزود موسكو بمئات الطائرات المسيرة لمساعدة القوات الروسية في مواجهة المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني شرقي البلاد، وهو ما نفاه الطرفان.