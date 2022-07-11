الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يوجه باستعادة مناطق محتلة

منذ 7 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه بالعمل سريعا على استعادة المناطق المحتلة في جنوب البلاد.

وأصدر زيلينسكي تعليماته لوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بوضع خطة مستعجلة بهدف استعادة المناطق المحتلة في الجنوب، في وقت تشن فيه القوات الأوكرانية هجمات مضادة باتجاه مناطق يسيطر عليها الروس في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا (جنوب).

وأكد الرئيس الأوكراني أمس الأحد -في رسالة عبر تطبيق تليغرام- أن الجيش الأوكراني صامد، وأنه شنّ هجمات وصدّ أخرى في اتجاهات مختلفة.

وتكررت زيارات زيلينسكي لمواقع متقدمة قرب جبهات القتال، بخاصة في إقليم دونباس الذي تتركز فيه منذ أسابيع الهجمات الروسية.

وأكد الجيش الأوكراني أنه استعاد العديد من البلدات التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية في ريف مقاطعة خيرسون، وأن قواته باتت على مقربة من المدينة.

وبث الجيش الأوكراني صورا قال إنها لاستعادة قواته السيطرة على بلدة إيفانفكا في ريف خيرسون الشمالي بعد طرد القوات الروسية منها، مشيرا إلى أن الروس يشنون هجوما مضادا في المنطقة بهدف استعادة مناطق خسروها أخيرا.

كما قال المتحدث باسم قيادة الجنوب في الجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية مقر قيادة الحرس الروسي في خيرسون بجنوب أوكرانيا، وألحقت به أضرارا.

وفي تصريحات أذاعها التلفزيون الأوكراني أمس الأحد، دعت إيرينا فيريشتشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، المدنيين في خيرسون لإخلاء المنطقة بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك، من دون أن تحدد موعده.

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