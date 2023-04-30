حرب الاغتيالات.. مصرع قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية عن مصرع قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية، علي رضا شهركي، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

وقال محافظ سراوان سعيد تجليلي في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأحد، إن “مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم، ما أدى إلى وفاتة على الفور وإصابة زوجته بجروح خطيرة وتم نقلها الى المستشفى”.

وبدأت تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة، والقبض عليهم.

ويأتي ذلك بعد أيام على مقتل آية الله عباس علي سليماني، العضو في مجلس خبراء القيادة الموكل تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، جراء إطلاق نار استهدفه داخل مصرف في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمال البلاد.

وأوقف المهاجم وجرى التحقيق معه بعد حادثة، الأربعاء، حسبما أعلن المسؤولون آنذاك، وقالوا إن “ما حصل لم يكن عملا أمنيا أو إرهابيا”.

وتولى آية الله سليماني (75 عاما) عددا من المناصب الدينية ذات الشأن في الجمهورية الإسلامية، إذ كان ممثلا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإماما لصلاة الجمعة في عدد من المدن الكبرى مثل كاشان (وسط) وزاهدان مركز محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق البلاد.

وبموجب الدستور، يعود إلى مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا صلاحية تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، وعزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريا.

والأربعاء أيضا، استُهدف رجل دين آخر في حادث دهس في العاصمة، بحسب الشرطة التي أكدت أن القوات الأمنية تلاحق السائق.

ولم تُعلن تفاصيل أخرى حول هذا الهجوم.