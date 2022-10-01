حرب العصابات.. روسيا ترتكب نفس أخطاء أمريكا في فيتنام

ترتكب روسيا في أوكرانيا نفس الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام، وفق ما رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة العبرية، في تحليل إخباري: ”أول خطأ ارتكبته روسيا يتمثل في القراءة السياسية للموقف من جانب قادتها، أو سوء قراءة أوكرانيا عندما قرروا خوض الحرب ضدها“.

وأضافت: ”الخطأ الثاني الذي ارتكبته روسيا يتمثل في التخطيط العسكري، وهو نفس خطأ أمريكا في فيتنام، حيث كان الهدف هو خوض حرب تقليدية يتوفق فيها الجيشان الروسي والأمريكي“.

وتابعت: ”لكن المدافعين عن الأرض هم الذين حددوا شخصية الحرب، حيث قرروا خوض حرب العصابات التي لم يكن الأمريكيون في السابق والروس حالياَ مدربين أو مسلحين لمواجهتها“.

وأشارت في تحليلها إلى أن ”الروس سقطوا في فخ حرب العصابات، وتعرضوا للحصار، حوصروا من قبل المقاتلين الذين أهانوا الآلاف من الدبابات الروسية، وتجنّبوا المواجهة العسكرية التقليدية“.

وأردف التحليل: ”إلى جانب الفشل الروسي في تلبية المطالب الأساسية للحرب التقليدية للمناورة الواسعة النطاق، واللوجستيات على مسافات طويلة“.

وقال إن ”قرار بوتين بالتعبئة العسكرية الجزئية التي تضم 300 ألف جندي كان خطأ أيضاً، حيث كان رد فعل مواطنيه على المرسوم متمثلاً في الهروب من روسيا، بنفس الطريقة التي هرب فيها الأمريكيون إلى كندا إبان حرب فيتنام“.

ولفت إلى أن ”الناس فقدوا حماسهم للحرب، التي أصبحت تجارة للسياسيين، بينما يموت الفقراء في ألسنة اللهب“.