حرب العقوبات تستعر.. أستراليا تحظر واردات الذهب الروسي

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز اليوم الأحد في كييف إن أستراليا ستقدم 34 عربة مدرعة إضافية لأوكرانيا وتحظر واردات الذهب من روسيا.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية إن أستراليا ستفرض عقوبات على 16 آخرين من الوزراء والشخصيات الروسية مما يرفع العدد الإجمالي للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى 834.

وأضاف ألبانيز أن أستراليا ستقدم لأوكرانيا 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة بوشماستر مدرعة إضافية.

ويأتي هذا الإجراء استمرارا لسياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ضد موسكو بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية ومجموعة السبع الكبار، حظراً على استيراد الذهب من روسيا، في إطار العقوبات الغربية التي يتم فرضها على موسكو. وتعد روسيا ثاني أكبر مصدري الذهب في العالم، ووفقاً لبيانات الجمارك الروسية في نهاية 2021 صدرت روسيا قرابة 302 طن من المعدن النفيس بقيمة 17.36 مليار دولار.

قادة الغرب ومحللون يرون في هذه الخطة تأثيراً على اقتصاد روسيا وقدرتها على الاستمرار في تمويل الحرب في أوكرانيا، لكن خبراء آخرين يعتقدون أنها مجرد خطوة رمزية، معتبرين أن روسيا قادرة على إيجاد أسواق بديلة.