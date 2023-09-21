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حرب الكبتاغون.. الأردن قد يتدخل عسكرياً في سوريا لوقف تجارة المخدرات

منذ 3 دقائق
الجيش الأردني

الجيش الأردني

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تواصل الأردن حربها حربها ضد المخدرات التي يتم تهريبها من الجانب السوري، خاصة بعد إعلان الجيش الأردني رصد أكثر من 160 شبكة في سوريا تعمل على تهريب المخدرات إلى دول الجوار.

وتوقع جنرال اردني متقاعد ان تقوم القوات الاردنية بشن عمليات عسكرية في العمق السوري لمحاربة تجار الكبتاغون.

وقال اللواء الأردني المتقاعد، والمحلل الاستراتيجي العسكري، مأمون أبو نوار، إنه لا يستبعد لجوء الأردن إلى التدخل عسكريا في الجنوب السوري، على غرار اتفاقية أضنة الأمنية، التي منحت الحق لتركيا بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات وذلك إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة الا إذا اضطر لذلك.

ومنحت اتفاقية أضنة الأمنية تركيا الموقعة في العام 1998 الحق بدخول الأراضي السورية لمسافة 5 كيلو متر لملاحقة الإرهابين والمهربين، وهناك أصوات في المجتمع الدولي تنادي بزيادة تلك المسافة لـ10 كيلو متر، متسائلًا: “لماذا يتم السماح لتركيا ولا يتم السماح للأردن، بالرغم من التزام الأردن بسيادة دول العالم ووحدة الأراضي السورية؟”.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة الأردنية.

ومحاولات التهريب هذه باتت “منظّمة”، وتستخدم فيها -أحيانًا- طائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجو -مرات عدة- لإحباطها.

وتؤكد المملكة الأردنية أن 85% من المخدرات التي تُضبط مُعدّة للتهريب إلى خارج الأردن، خاصة إلى السعودية ودول الخليج.

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