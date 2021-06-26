حرب المخدرات.. مقتل 35 شخصا باشتباكات في المكسيك

قتل ما لا يقل عن 35 شخصا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك.

وأوضحت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية، أن الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات “خاليسكو الجيل الجديد” و”سينالوا” وقعت في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وعثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي “بيك اب” محروقتين.

يذكر أن “سينالوا” و”خاليسكو الجيل الجديد” من بين أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم في الوقت الحالي.

وانشقت عصابة “خاليسكو الجيل الجديد” عن “سينالوا” في عام 2011 تقريبا. وزعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب “إل مينتشو” على رأس قائمة المطلوبين لهيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA)، حيث تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض عليه.

وحسب إحصاءات رسمية، يُقتل قرابة 100 شخص يوميا في مناوشات متعلقة بعصابات المخدرات. ولم يتغير هذا الرقم حتى وسط تفشي جائحة كورونا.

وفي تقريرها السنوي لعام 2019، قالت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية عن العصابات الإجرامية في المكسيك: “ليس هناك أي مجموعات أخرى حاليا في وضعية تمكنها من تحديهم”.

ويعد تهريب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية مخلقة أقوى 50 مرة من الهيروين، تجارة رائجة بشكل خاص الآن.

ولكن الاتجار بالمخدرات ليس المصدر الوحيد للدخل للمجموعات الإجرامية البالغ عددها 200 ، بحسب تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية في المكسيك.