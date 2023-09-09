حرب اليمن.. 2 مليون طفل محرمون من التعليم

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت أن خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع المستمر منذ تسع سنوات، فيما يعجز أكثر من مليوني طفل يمني عن تلقي التعليم.

وقالت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق التاسع من سبتمبر أيلول من كل عام، “20 بالمئة من المدارس الابتدائية والثانوية في اليمن مغلقة، ويعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدارس”.

وبدأ العام الدراسي الجديد في اليمن مطلع الشهر الحالي

ويأتي بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتوافق مع تقرير اليونيسيف الذي أكد أن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة لها عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل إذ يوجد مليون طفل يمني خارج النظام التعليمي، وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل مع تعرض مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع في اليمن لدمار أو لأضرار جزئية.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ تتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن، الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم”، إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.