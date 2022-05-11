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“حرب بالوكالة”… اتهام روسي خطير لأميركا!

منذ يوم واحد
روسيا وأميركا
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اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيدف الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بشن “حرب بالوكالة” على روسيا وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وقال إن الاقتصاد الأمريكي سيعاني تبعات ذلك.

وكتب على تطبيق تيليجرام أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء هو محاولة “لإلحاق هزيمة كبيرة ببلدنا وتكبيل تنميتها الاقتصادية ونفوذها السياسي في العالم”.

وأضاف أن هذا لن ينجح.

ويشغل ميدفيدف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بعد استقالته من رئاسة الوزراء في يناير كانون الثاني 2020.

كما اتهم فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) على تليجرام أيضا واشنطن باستخدام حزمة المساعدات لإثقال كاهل أوكرانيا بالدين ومصادرة احتياطياتها من الحبوب في المقابل.

    المصدر :
  • رويترز

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