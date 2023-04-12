حرب شوارع في باخموت.. وتدمير نقطتين استراتيجيّتين للجيش الأوكراني

هاجمت القوات الروسيّة قوات احتياط من الجيش الأوكراني حاولت الوصول إلى مدينة باخموت المدمرة لدعمها، وفق ما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء.

وقالت روسيا، وفقًا لوكالات أنباء محليّة، إنّ قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة استولت على ثلاث نقاط أخرى في محاولتها السيطرة على المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا.

وفيما تستمر المعارك الضارية وحرب الشوارع في باخموت، دمرت القوات العسكرية الروسية نقطتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 10 عناصر من القوات الأوكرانية.

وقال رئيس المركز الإعلامي لمجموعة “فوستوك” إن “المراقبة الجوية” أدت إلى اكتشاف وتدمير نقطتين استراتيجيتين في منطقتي “جولاي بول” و”لوجوفسكو”، وأن المدفعية قامت بتدميرهما بالنيران. وأشار إلى أنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار. وأضاف أن الجيش الروسي تمكن من اكتشاف وتدمير مدفعية “أكاسيا” و”جياستنت-إس” وتدمير مدفعية ومدرعة “أكاسيا” في منطقة تشاريفنو.

هذا وأعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قوات “فاغنر” تمكنت من التقدم في وسط مدينة باخموت. وأضاف أن “فاغنر” تدفع القوات الأوكرانية نحو الجزء الغربي للمدينة.

من جهته، قال رئيس مجموعة “فاغنر” أمس إن قواته تسيطر على أكثر من 80% من مدينة باخموت المدمرة في شرق أوكرانيا، وذلك في أعقاب بعض من أشد المعارك وأكثرها دموية في الحرب.

ولم يرد مسؤولون أوكرانيون كبار على الادعاء بصورة مباشرة، لكنهم قالوا إن قواتهم ما زالت صامدة أمام الهجمات العنيفة وتمنع القوات الروسية من التقدم في باخموت التي كان يقطنها 70 ألف نسمة قبل الحرب.