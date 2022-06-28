حرب عالمية ثالثة.. ميدفيديف يحذر الغرب من أي تعدٍ على القرم!!

حذر الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، الإثنين، من “أن أي تعد” على شبه جزيرة القرم من جانب دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يرقى إلى “إعلان حرب على روسيا” وقد يؤدي إلى “حرب عالمية ثالثة”.

وقال مديفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تصريحات نقلتها رويترز عن الموقع الإخباري Argumenty i Fakty: “بالنسبة لنا، شبه جزيرة القرم هي جزء من روسيا، وهذا يعني إلى الأبد”.

وأكد أن “أي محاولة للتعدي على شبه جزيرة القرم هي إعلان حرب ضد بلدنا”، مضيفا: “إذا تم ذلك من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فهذا يعني صراعا مع حلف شمال الأطلسي بأكمله. يعني الحرب العالمية الثالثة، كارثة كاملة”.

واحتلت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها إليها في مارس عام 2014، وتعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها، وتضم القاعدة البحرية الروسية في البحر الأسود.

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف، الإثنين، مركز تسوق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلا و59 جريحا، وفق مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية، سيرغي كرو.

وقال كروك، عبر تطبيق تلغرام، إن 25 شخصا من بين الجرحى في المستشفى.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، القصف الروسي بـ”الرعب المطلق”، داعيا الشعب الروسي إلى “رؤية الحقيقة” كما هي.