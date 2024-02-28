حرب غزة تؤثر على بايدن في انتخابات ميشيجان وترامب يتقدم بفارق كبير على هيلي

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيجان أمس الثلاثاء، لكن التصويت الاحتجاجي للديمقراطيين الغاضبين من دعمه للحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة فاق توقعات المنظمين.

كما فاز دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في الولاية بفارق كبير، ليعزز قبضته على ترشيح الحزب للبيت الأبيض، بينما جاءت نيكي هيلي، آخر منافسيه المتبقين، في المركز الثاني بفارق كبير.

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يفوز بايدن والرئيس الجمهوري السابق ترامب بسهولة في الانتخابات التمهيدية المنفصلة لكل منهما، إلا أن التصويت كان يحظى بمتابعة وثيقة بحثا عن مؤشرات على مدى التأرجح في دعم أي منهما.

وفي ميشيجان، حيث يعيش عدد كبير من الأمريكيين العرب، صدرت دعوات للناخبين الديمقراطيين بوضع علامة “غير ملتزم” في بطاقات الاقتراع احتجاجا على سياسة بايدن تجاه غزة.

وأظهرت النتائج المبكرة أن عدد الناخبين “غير الملتزمين” اقترب من 40 ألفا بعد فرز 31 بالمئة من أصوات الديمقراطيين، وفقا لبيانات شركة إديسون ريسيرش. وقد تجاوز هذا الرقم بكثير هدف العشرة آلاف ناخب “غير ملتزم” الذي كان يأمل منظمو الاحتجاج في الوصول إليه.

ويشعر كثير من أبناء الجالية الأمريكية العربية في ميشيجان، الذين دعموا بايدن في عام 2020، بالغضب، وكذلك بعض الديمقراطيين التقدميين، بسبب دعمه الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقالت حملة “انصت إلى ميشيجان” في بيان “لقد خرجت حركتنا منتصرة الليلة وتجاوزت توقعاتنا بشكل كبير. عشرات الآلاف من الديمقراطيين في ميشيجان، الذين صوت الكثير منهم لصالح بايدن في عام 2020، غير ملتزمين بإعادة انتخابه بسبب الحرب في غزة”.

وتعهد منظمو الحملة بنقل ما وصفوه بأجندتهم المناهضة للحرب إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاجو في أغسطس آب المقبل.

وقال بيرني بورن، أحد منظمي استطلاعات الرأي في ميشيجان، إنه لم يتضح بعد حجم المشكلة التي سيشكلها الشرق الأوسط بالنسبة لبايدن في نوفمبر تشرين الثاني مشيرا إلى أن الوضع قد يكون مختلفا حينها.

وأظهرت النتائج المبكرة أن بايدن وترامب يتمتعان بتقدم كبير في المجمل. وقالت إديسون إنه بعد فرز 31 بالمئة من أصوات الديمقراطيين، حصل بايدن على 80 بالمئة، بينما ذهبت نسبة 14 بالمئة إلى “غير الملتزمين”. وحصل ترامب على 67 بالمئة بعد فرز 32 بالمئة من أصوات الجمهوريين، مقابل 28 لمنافسته هيلي.