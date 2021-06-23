حرس الحدود الروسي يطلق النار على سفينة حربية بريطانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات حرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية بعد خرق سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “مدمرة Defende البريطانية خرقت حدود البلاد في الساعة الـ11.52 بالتوقيت المحلي وتسللت إلى داخل مياهنا لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي”.

كما أكدت أن “المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود”، مشيرة إلى أن “سفينة دورية روسية أطلقت عند الساعة 12:06 و12:08 طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز “سو-24 إم” في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة”.

على إثر ذلك، غادرت المدمرة المياه الروسية بعد ان اخترقتها لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

في السياق، قالت الوزارة أنها قررت استدعاء الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو على خلفية هذا الحادث.

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قالت إن المدمرة وصلت إلى ميناء أوديسا الأوكراني في 18 يونيو/حزيران الجاري.