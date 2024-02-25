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حرس المنشآت الليبية يغلقون الحقول والموانئ النفطية احتجاجاً على تدني الأجور

منذ 6 دقائق
حرس المنشآت الليبية يغلقون الحقول والموانئ النفطية

حرس المنشآت الليبية يغلقون الحقول والموانئ النفطية

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أعلن منتسبو حرس المنشآت في ليبيا، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد، بسبب عدم تجاوب السلطات مع مطالبهم.

وقال منتسبو حرس المنشآت، في بيان صحفي: “أمهلنا المسؤولين مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى”.

وطالبوا رئيس الوزراء باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط مشتملا على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.

يشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 2.1 مليون برميل في اليوم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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