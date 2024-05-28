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حركة "الجهاد الإسلامي" تنشر فيديو يظهر أسيراً إسرائيلياً حيّاً

28 - مايو - 2024
آخر تحديث: 28 - مايو - 2024 11:48 مساءً
لقطة من فيديو نشرته حركة الجهاد الإسلامي، ويظهر فيه الرهينة الاسرائيلي ألكسندر تروفانوف.

لقطة من فيديو نشرته حركة الجهاد الإسلامي، ويظهر فيه الرهينة الاسرائيلي ألكسندر تروفانوف.

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نشرت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مقطعاً مصوراً يظهر فيه فيما يبدو الأسير الاسرائيلى ألكسندر تروفانوف (28 عاما) الذى أسرته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي مقطع مصور نشرته أسرة الأسير، قالت والدة تروفانوف: “إن رؤيته أسعدتها لكن المفجع أن يظل رهينة لفترة طويلة”.

https://x.com/EphyDude613/status/1795479294736470037

وقال بيان صادر عن منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الذي يمثل عائلات الرهائن “الدليل على وجود الكسندر (ساشا) تروفانوف على قيد الحياة هو دليل إضافي على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية منح فريق التفاوض تفويضا كبيرا”.

    المصدر :
  • رويترز

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