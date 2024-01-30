حركة الجهاد الإسلامي: لن ننخرط في أي تفاهمات مع اسرائيل قبل وقف النار

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في بيان اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، عدم انخراط الحركة الفلسطينية في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وياتي البيان عقب ساعات قليلة، من إفادة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم بتأكيدها على أنها ستدرس اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة بعد ساعات من قتل قوات خاصة إسرائيلية لثلاثة مسلحين فلسطينيين في هجوم على مستشفى بالضفة الغربية المحتلة.

وسلط الهجوم الضوء على خطر امتداد الحرب في غزة إلى جبهات أخرى في حين خاضت القوات الإسرائيلية معارك جديدة مع مقاتلي حماس في القطاع الفلسطيني.

وأجبرت الاشتباكات في شمال غزة مزيدا من السكان على النزوح إلى مناطق أكثر أمانا، كما تعرضت المناطق الجنوبية من القطاع الساحلي لضربات جوية إسرائيلية.

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، اليوم الثلاثاء إن الحركة تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار بعد محادثات في باريس وإنها ستدرسه، مضيفا أنه سيزور القاهرة لبحث الخطة.

وأوضح أن أولوية حماس هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.

ولم يخض هنية في تفاصيل بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي جاء بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس المخابرات المصرية.