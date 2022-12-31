حركة الشباب تختطف 9 مدنيين وسط الصومال

اختطفت حركة الشباب، السبت، 9 مدنيين في محافظة هيران وسط الصومال، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية أن حركة الشباب اختطفت ما لا يقل عن تسعة أشخاص في كمين في منطقة هلغن في هيران ، بحسب روايات شهود عيان .

ونقل الإعلام المحلي عن شهود عيان قولهم ” نصبت حركة الشباب كمينا لمركبتين صغيرتين تقلان مدنيين، وفتحوا النار على السيارتين”.

وأضافت الشهود:” المدنيون كانوا قادمين من منطقة هلغن للقيام بأعمال تجارية، وعلى متن السياراتين عشرون راكبا، تمكن بعضهم من القفز والفرار لكنهم اختطفوا الأشخاص الذين لم يستطيعوا الفرار وخاصة كبار السن ” ،

واستقل مسلحو حركة الشباب المركبة بالمدنيين المخطوفين إلى نهر شبيلي حيث عبروا من الجانب الشرقي إلى الجزء الغربي من منطقة هيران حيث لا تزال حركة الشباب نشطة.

ولم تعلق السلطات الصومالية على هذا الهجوم حتى الآن.

وفي مطلع سبتمبر / أيلول ، قتلت حركة الشباب 21 مدنياً في محافظة هيران وحرقت سيارات تحمل مواد غذائية، وأصبح هذا الهجوم محفزا كبيرا للتعبئة الشعبية المسلحة ضد الحركة الإرهابية ما أدى إلى تطهيرها بشكل كبير من أغلب مناطق المحافظة.